Врач рассказал, как правильно избавляться от лишнего веса

Врач-невролог Александра Москвичева дала советы, как правильно худеть без вреда для здоровья. Эксперт отметила, что оптимальным считается снижение веса на 0,5–1 килограмм в неделю.

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Врач подчеркнула, что попытки сбросить вес более интенсивно могут обернуться как минимум плохим самочувствием с головокружением, тошнотой и трудностью концентрации. Это происходит потому, что клетки привыкли к определенному уровню глюкозы в крови, и его резкое снижение приводит к ухудшению здоровья.

Кроме того, при резком похудении может резко измениться уровень половых гормонов, ухудшиться состояние кожи и волос из-за недостатка питательных веществ.

Москвичева отметила, что при похудении важно двигаться к цели постепенно и последовательно.

"Не стоит стремиться к быстрым результатам, так как это может вызвать проблемы со здоровьем и даже обратный эффект. И, конечно, очень важно консультироваться со специалистами", — уточнила она в комментарии RuNews24.ru.



В свою очередь эндокринолог Юлия Репникова отметила, что для снижения веса необходимо соблюдать три условия: здоровый сон, физическая нагрузка и правильное питание, передает издание argumenti.ru.

Ученые из Индии провели исследование, в результате которого выяснилось, что семена льна могут оказывать влияние на профилактику онкологии и бороться с лишними килограммами.