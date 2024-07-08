Арбуз или дыня: что полезнее для здоровья?

Летом люди делятся на два лагеря: тех, кто больше любит дыни, и тех, кто предпочитает арбузы. Что полезнее для организма, узнала Общественная Служба Новостей.

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Преимуществом арбуза является его низкая калорийность – всего 25 килокалорий на 100 грамм. В мякоти этой ягоды содержится витамины А, В, С, Е, магний, калий, кальций, фосфор, железо, натрий. Кроме того, в нем присутствуют такие антиоксиданты, как ликопин, ниацин и тиамин.

Из-за большого количества воды в составе арбуз обладает мочегонным и желчегонным эффектом, а мягкие пищевые волокна способствуют снижению холестерина и правильной работе пищеварения.

При этом специалисты предупреждают, что продукт обладает повышенной склонностью к размножению микробов, поэтому им легко отравиться.

Дыня, как и арбуз, почти на 90% состоит из воды. Ее калорийность составляет 30–35 килокалорий на 100 грамм продукта. Однако в ее мякоти присутствует аллергенный белок профилин, который может стать причиной проблем со здоровьем.

Ранее врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина рассказала, как правильно питаться в жару. По ее словам, в знойные летние дни рекомендуется есть небольшими порциями пять-шесть раз в день.