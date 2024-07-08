Врач рассказал об эффективном способе профилактики болей в спине

Самая подходящая двигательная активность для профилактики болей в спине — обычная ходьба. Об этом рассказал врач-вертебролог, мануальный терапевт высшей категории Сергей Десенко.

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Специалист отметил, что особенно важно двигаться тем, кто сидит во время рабочей деятельности. Врач подчеркнул, что ходьба — самое физиологичное движение для организма.

"Потому что человек должен проходить около 12–15 километров в день. Тогда у него проблем точно не будет", — заверил он в комментарии Pravda.ru.



Эта рекомендация адресована здоровым людям. В случае возникновения болей, чувства онемения в ногах и прочих подобных недомоганий следует обратиться к врачу.

Десенко напомнил также рекомендации Всемирной организации здравоохранения, согласно которым сидячую работу необходимо прерывать 15-минутной разминкой каждый час.

В свою очередь эксперт в области системной терапии Екатерина Тишкина добавила, что ходьба помогает справиться с психологическим напряжением, передает «Царьград».

Главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России Лео Бокерия заявил, что ходьба является одним из лучших способов оздоровления организма, так как этот метод доступен всем и не требует регулярных рекордов.