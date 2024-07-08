Нутрициолог перечислил девять продуктов, которые полезны именно для женщин

Мы все знаем, что еда бывает полезной и не очень. Но какие продукты особенно важны для женщин, как они влияют на гормональный уровень, состояние кожи, волос, суставов и мышц, да и на здоровье в целом? Перечисляем, что должно быть в тарелке постоянно.

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Цельнозерновой овес

Это хороший источник бета-глюкана, растворимого волокна, которое может способствовать снижению уровня холестерина, регулировать уровень сахара в крови и помогать регулировать аппетит. Овес также является пребиотиком.

«Пробиотики — это продукты которые служат пищей для "хороших" бактерий в нашем кишечнике. Кишечник часто называют "вторым мозгом", он влияет на наше настроение и поведение. Здоровый микробиом кишечника может также влиять на наш аппетит и вес, а еще — оказывать значительное воздействие на нашу иммунную систему», — объясняет нутрициолог Елена Мухина.



Ягоды

Черника, клубника, малина, ежевика — свежие или замороженные. В них содержатся флавоноиды — растительные соединения, которые могут снизить риск развития деменции.

«Они богаты антоцианами — антиоксидантами, которые могут уменьшить воспаление во всем организме и особенно в мозге», — подчеркивает Елена.



Чернослив

Богат антиоксидантами, это отличный источник растворимой клетчатки, которая способствует регулярному опорожнению кишечника и содержит сорбит — сахарный спирт с естественным слабительным эффектом.

«Чернослив не вызывает сильного повышения уровня сахара и инсулина в крови после еды и может использоваться для подслащивания пищи естественным образом. Кроме того, он способствует сохранению минеральной плотности костной ткани и, следовательно, уменьшению числа переломов у женщин в постменопаузе», — утверждает Елена.



Темно-зеленые листовые овощи

Это шпинат, капуста, кейл и салат-латук. Они содержат много витамина К, который помогает защитить кости от остеопороза и предотвратить воспалительные заболевания. В них много антиоксидантов, которые снижают риск сердечных заболеваний.

Грецкие и другие орехи

Это отличный источник полезных жиров, особенно много в них растительных жирных кислот омега−3, которые так важны для здоровья мозга. Орехи также содержат клетчатку и другие пребиотические соединения, которые поддерживают рост полезных бактерий в кишечнике.

«Все орехи, хотя и являются "полезными для сердца", не являются "полезными для веса" в большом количестве, ешьте не больше горсти в день», — предупреждает Елена.



Бобовые

«Одна половина чашки вареной чечевицы содержит 7 граммов пищевых волокон, 9 граммов растительного белка и является отличным источником витаминов группы В, железа, магния, калия и цинка», — говорит Елена.



Жирная рыба

Это лосось, скумбрия, сардины и тунец. С возрастом у женщин снижается уровень эстрогена, что повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Рыба с высоким содержанием омега−3 жирных кислот помогает бороться с воспалением и может помочь предотвратить сердечные заболевания, а также замедлить снижение когнитивных способностей», — утверждает нутрициолог.



Греческий йогурт

Это источник белка, а также кальция, магния и фосфора — минералов, необходимых для здоровья костей. Один из самых известных пробиотиков.

«Йогурты очень хороши для перекуса или в качестве альтернативы соуса для салатов из свежих овошей», — говорит Елена.



Авокадо

В авокадо содержится здоровый мононенасыщенный жир, который может помочь увеличить всасывание жирорастворимых витаминов, а также регулировать уровень сахара в крови и аппетит. А еще уменьшить воспаление и питать вашу кожу, волосы и ногти.