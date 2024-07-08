Кардиолог посоветовал измерять артериальное давление электронным тонометром

Такой аппарат «предпочтительнее».

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Следует расположить манжету на предплечье и держать руку в расслабленном состоянии на уровне сердца. Разговаривать во время процедуры нельзя.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал руководитель регионального сосудистого центра ГКБ им.Вересаева Заур Шогенов.

«Артериальное давление необходимо правильно измерять. Предпочтительнее, конечно, электронные тонометры. Манжеты должны быть, которые на предплечье накладываются — 2 сантиметра от локтя. В спокойном состоянии. Уровень руки должен быть на уровне сердца. Рука должна быть расслаблена и в обездвиженном состоянии, молча меряем артериальное давление».



Ранее в Минздраве сообщили, что более 40 млн взрослых в России имеют болезни кровообращения.

Из них более чем половина страдает артериальной гипертонией. Об этом рассказал ТАСС главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения, директор НМИЦ кардиологии им. ак. Е. И. Чазова Сергей Бойцов.

По его словам, необходимо прививать гражданам здоровый образ жизни. Кардиолог отметил, что речь идёт о профилактике избыточной массы тела и малоподвижного образа жизни, минимизации вредных привычек, исключении стимуляторов, отказ от курения, в том числе электронных сигарет и вейпов, и снижении потребления алкоголя.