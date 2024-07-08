Диетолог назвал полезный продукт для беременных

Одним из лучших продуктов для беременных является хумус, так как эта закуска из бобовых очень питательная и быстро насыщает организм, сообщила диетолог Людмила Микитюк для NEWS.ru. При этом продукт способствует правильному развитию плода, уточнила специалист.

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"Если начинать с него прием пищи, то избежите переедания. Имеет в своем составе большое количество клетчатки, белка, железа, кальций, витамины группы В, фолиевая кислота, витамин Е и С. А аминокислота триптофан участвует в синтезе «гормона счастья». Указанные витамины и минералы благотворно влияют на здоровье будущей мамы", — обратила внимание собеседник издания.



Ранее Микитюк объяснила, что самыми полезными продуктами для беременных являются диетическое мясо, особенно кролик, а также куриная печень, шпинат и брокколи. Женщинам «в положении» стоит добавлять в рацион побольше свежих овощей и фруктов, посоветовала эксперт.

До этого педиатр Татьяна Заносова предупредила, что ветряная оспа (ветрянка) чрезвычайно опасна для новорожденных, беременных, а также для граждан с ослабленным иммунитетом. Вирусное заболевание способно негативно повлиять на развитие плода, добавила врач. Симптомами ветрянки у детей являются общее недомогание и лихорадка, резюмировала она.