Базовый чекап: нутрициолог сказал, какие анализы нужно сдать летом

Летний период - это время особых испытаний для нашего организма. Повышенные нагрузки из-за жары, активного солнца, изменений в питании и режиме дня требуют пристального внимания к своему здоровью. Профилактическая диагностика состояния организма позволяет выявить проблемы на ранней стадии и предотвратить их развитие.

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В новом выпуске проекта "Короче, Омск" (16+) мы обсудим летний чекап организма. Нутрициолог и кандидат медицинских наук Татьяна Притыкина расскажет, какие анализы стоит сдать в тёплое время года, чтобы оценить состояние своего организма.

"Летом часто наблюдается дефицит фолиевой кислоты и цинка. Интересно, почему именно в это время года возникает такая нехватка? Например, чтобы восполнить недостаток фолиевой кислоты, в рационе ежедневно должны присутствовать зелёные овощи, такие как сельдерей. Однако в холодное время года найти их в магазинах бывает непросто", - отметила Татьяна Притыкина.



В прошлом выпуске "Короче, Омск" Татьяна Притыкина рассказывала, нужно ли принимать такую биологически активную добавку, как коллаген.