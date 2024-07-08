Лучше есть свежую, а не консервированную: доктор рассказал, чем полезна кукуруза
Кукуруза богата витаминами и минералами. Врачи рекомендуют есть её регулярно, если, конечно, нет противопоказаний. О влиянии продукта на организм рассказала «Клопс» калининградский терапевт, диетолог Наталья Калина.
Сладкие зёрна кукурузы широко используются для приготовления пищи. Из них делают муку, масло, сироп, а также добавляют во множество блюд.
«Конечно, предпочтительнее будет всегда свежая кукуруза, а не консервированная», — подчеркнула диетолог.
Продукт содержит много клетчатки, что помогает улучшить пищеварение. Кукурузные рыльца обладают и желчегонным эффектом.
«Зёрна рекомендовано употреблять как при склонности к застою желчи, так и при наличии песка в почках», — прокомментировала доктор.
Пищевые волокна кукурузы способствуют профилактике заболеваний печени и сердечно-сосудистых патологий, а также помогают нормализовать уровень холестерина.
Важно
«Кукуруза имеет грубую клетчатку, поэтому в период обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта лучше от неё отказаться», — предупредила Калина.
Кроме того, у зерён высокий гликемический индекс, так что людям с сахарным диабетом этот продукт употреблять не стоит, заключила диетолог.
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