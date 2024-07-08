Кардиолог назвал самую полезную для сосудов ягоду

Для поддержания здоровья людям с повышенным давлением, болезнями сосудов и сердца нужно следить за своим рационом питания. Важно, чтобы пациенты не только принимали назначенные препараты, но и употребляли продукты, богатые антиоксидантами, считает кардиолог Ольга Молчанова.

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По мнению врача, лидером в этом вопросе можно назвать черную смородину. Регулярное употребление смородины поможет тонизировать внутреннюю стенку кровеносных сосудов — эндотелий. В результате сосуды становятся более эластичными, что снизит давление и улучшит самочувствие.

При этом врач посоветовала ограничить количество потребляемой соли, сахара, калорий, сообщает sechenov.ru.

Ранее эксперты назвали черешню ягодой, помогающей нормализовать сон и улучшающей работу кишечника. Кроме того, черешня богата витаминами А, С и К, калием, магнием и антиоксидантами, бета-каротином, полифенолом, холином и антоцианами.

Они помогают поддерживать здоровье сердца и сосудов, вывести токсины из организма, предотвратить развитие воспалений, защищая от воздействия свободных радикалов. Вишня в свою очередь помогает повысить выносливость и быстрее восстановиться после физнагрузок.

Кроме того, витамины укрепляют иммунитет, а калий и магний регулируют водно-солевой баланс в организме.

Помимо прочего, стало известно, так ли полезны клубника и черной рябины.