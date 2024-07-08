Кардиолог рассказал, как избежать теплового удара

Кандидат медицинских наук Сергей Какорин предупредил об опасности теплового удара в связи с жаркой погодой в столичном регионе.

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По его словам, даже при умеренных температурах в плюс 30 градусов для средней полосы тепловой удар может быть получен не только на солнце, но и в тени, даже внутри квартиры или автомобиля.

Эксперт напомнил, что в действительно жарких странах, например, в бывших союзных республиках, и мужчины, и женщины в любое время года носят закрытую одежду. Но изначально такой обычай основан на чисто практических соображениях. Мужчины в жару носят меховую папаху или плотную чалму, а северянам это кажется странным. Между тем такие головные уборы великолепно держат температуру — когда вы находитесь в термооболочке, температура тела останется нормальной даже в парилке.

"Конечно, никто не призывает идти на пляж в валенках и меховой ушанке, но головной убор совершенно необходим, и это не должна быть тонкая косынка. Лучше, если панама будет хотя бы двухслойной", — отметил он.



Очень опасно увлекаться на жаре алкоголем — можно заснуть на солнцепеке и проснуться в реанимации.

Врач добавил, что наибольшему риску теплового удара подвержены маленькие дети и люди пожилого возраста, у которых ослаблена терморегуляция, передает РИАМО.

Ранее столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение о сильной жаре в понедельник и вторник. Воздух прогреется до 30 градусов, передает МИР 24.

В то же время педиатр, заместитель директора НМИЦ здоровья детей Минздрава России по научной работе Светлана Макарова рассказала, как защитить ребенка от солнечного удара.