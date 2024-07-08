Врач рассказал, как справиться с сонливостью в жару

В жаркую погоду наш организм сталкивается с дополнительной нагрузкой из-за высокой температуры окружающей среды. В таких условиях организм пытается регулировать свою температуру, чтобы сохранить оптимальный уровень. Об этом «Газете.Ru» рассказала Аделина Муртазина, врач-эндокринолог, нутрициолог, эксперт компании SOLGAR.

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Есть несколько причин, почему в жару может клонить в сон.

«Дефицит энергии. Перегревание организма требует дополнительной энергии для охлаждения тела. Это может привести к утомлению и чувству сонливости. Также дегидратация: в жару мы теряем больше жидкости через пот, что может привести к дегидратации. Даже небольшая дегидратация может вызвать усталость и сонливость», — объяснила специалист.



Помимо этого, к сонливости может привести регуляция температуры тела. Наш организм пытается сохранить оптимальную температуру, и одним из способов является уменьшение активности, чтобы снизить выработку тепла.

«Помимо этого, изменения в циркадном ритме. Жара может повлиять на наш циркадный ритм, который регулирует наше бодрствование и сон. Изменения в окружающей среде могут нарушить этот ритм и вызвать сонливость», — добавила врач.



Также стоит помнить о воздействии ультрафиолетовых лучей. Длительное воздействие солнечного света и ультрафиолетовых лучей также может вызывать усталость и сонливость.

Чтобы бороться со сном в жару, важно пить достаточное количество воды, избегать длительного пребывания на солнце в периоды наивысших температур, а также отдыхать в прохладных помещениях.

«Рекомендуется употреблять около 2-3 литров воды в день, но это может варьироваться в зависимости от вашего образа жизни и физической активности. Алкоголь и кофеин могут усиливать обезвоживание организма, поэтому старайтесь умеренно потреблять эти напитки в жаркую погоду», — отметила эксперт.



Кроме того, употребляйте продукты с высоким содержанием воды. Фрукты и овощи, такие как арбуз, дыня, огурцы и помидоры, содержат большое количество воды и могут помочь поддерживать уровень гидратации.

«Избегайте длительного нахождения на солнце. При длительном пребывании на солнце вы потеряете больше жидкости из-за потоотделения. Старайтесь находиться в тени и носить защитную одежду и головной убор. Обратите внимание на признаки обезвоживании: сухость во рту, головная боль, слабость, головокружение — все это могут быть признаки нехватки жидкости. В таких случаях немедленно выпейте стакан воды», — рекомендовала она.



Вымывание электролитов из организма может быть опасным, так как электролиты играют важную роль в работе клеток и органов. Электролиты, такие как кальций и магний, необходимы для правильного функционирования мышц, нервов, сердца и других органов, предупредила нутрициолог.

«Дефициты могут привести к нарушению сердечной деятельности. Электролиты играют ключевую роль в электрической активности сердца. Недостаток этих компонентов может привести к аритмиям и даже серьезным проблемам с сердцем. Также недостаток магния может вызвать мышечные судороги, слабость и даже потерю контроля над мышцами», — рассказала Муртазина.



Электролиты также влияют на передачу нервных импульсов. Их недостаток может привести к проблемам с нервной системой, включая изменения настроения, бессонницу и даже судороги.