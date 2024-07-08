Врач рассказал, сколько можно съедать малины в день

О том, сколько малины в день допустимо употреблять взрослым и детям, рассказала врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.

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По словам специалиста, взрослый человек без вреда для здоровья может съесть до 400 граммов этой ягоды в сутки. При этом несовершеннолетние могут употребить в пищу до 200 граммов малины.

«С малиной лучше не перебарщивать, а соблюдать меру. Взрослым можно есть до 400 граммов ягоды в сутки, детям – по 160-200 граммов. Эти нормативы действительны при условии, что у человека нет аллергии на малину или каких-то других медицинских противопоказаний», – цитирует Сухорукову РИА «Новости».



По ее словам, малина улучшает работу мозга, снижает сахар в крови, поддерживает здоровье сердца. Помимо этого, эти плоды улучшают работу органов пищеварения, почек, печени и желчного пузыря, а также снижает риск развития артрита.

Вместе с тем при некоторых болезнях ягоду рекомендуется исключить из рациона. Так, по словам врача, нельзя есть малину людям с гастритами, язвой, колитом, подагре.

«Если есть камни в почках, о малине придется забыть: мочегонный эффект «сдвинет» камни и принесет немало проблем», – подчеркнула Сухорукова.



Также она напомнила, что эти ягоды являются сильнейшим аллергеном и могут вызвать крапивницу.

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