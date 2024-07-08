Стоматолог рассказал об отбеливающих пастах

Некоторые отбеливающие пасты могут не только осветлить эмаль зубов, но и эффективно удалить налет и ухаживать за деснами, сообщил для NEWS.ru стоматолог Вячеслав Минко. По его словам, злоупотреблять чисткой при этом не стоит, чтобы не добиться обратного эффекта.

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"Отбеливающие пасты бывают разные, и некоторые из них могут оказывать комплексное воздействие на полость рта (а не только отбеливать). Есть пасты, которые способны осветлить эмаль на один-два тона, эффективно удалить налет и предотвратить образование зубного камня", — обратил внимание собеседник издания.



При этом отбеливающие пасты способны снижать кровоточивость десен, отметил Минко. В идеале чистить ими зубы следует не более двух раз в день, констатировал стоматолог.

Ранее Минко объяснил, что при выборе зубной пасты необходимо обращать внимание на индекс абразивности, он не должен превышать 75. Также медик посоветовал проконсультироваться со стоматологом по поводу выбора средства для полости рта, так как некоторые из них подходят не всем.

До этого специалист предупредил, что самыми вредными продуктами для зубов являются леденцы и орехи. При рассасывании карамелек сахар в течение длительного времени взаимодействует с эмалью. Тем временем орехи, добавил Минко, слишком твердые и могут повредить зубы.