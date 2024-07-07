Кардиолог объяснил пользу сока из трав

В жару полезно утолять жажду водой, кисловатыми напитками и соками трав. Об этом «МК» рассказал терапевт-кардиолог Михаил Изотов.

© Газета.ru

При ходьбе на жаре взрослый теряет от литра до полутора жидкости за 20 минут. Поэтому важно избегать обезвоживания, но не нужно пить воду литрами. Людям с болезнями почек и сердца свою норму жидкости нужно узнать у врача.

«Сейчас советуют пить простую воду – «не менее двух литров» или вообще чем больше, чем лучше. Но для человека с проблемами с почками, сердцем, с диабетом совет может быть губителен. Прямо на жаркой улице, если есть означенные проблемы или вы просто немолоды, воду следует пить поменьше, и маленькими глотками, а не литрами. А вот уже в прохладном помещении, дома, утолять жажду», — объяснил Изотов.



Врач рекомендовал включать в общее количество жидкости супы. Для утоления жажды подойдут кисловатые морсы и смузи из смородины, ирги и рябины. Также можно в обычную воду добавить лимонный сок.

Отказаться на жаре лучше от кваса, сладких газировок и пакетированного сока. Из свежих фруктов лучше отдавать предпочтение киви, фейхоа и зеленым яблокам. Для поддержания водного баланса и защиты сосудов можно пить сок из трав: эстрагона или петрушки.