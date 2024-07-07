Врач скорой помощи предложил простые способы снижения уровня холестерина

Высокий уровень холестерина в крови увеличивает риск сердечного приступа и инсульта. Врач скорой помощи Сурадж Кукадия назвал простые, но эффективные способы предотвратить накопление этого вещества в крови.

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По его словам, диета является ключевым фактором, способствующим повышению уровня холестерина.

"Это означает, что нам следует сократить потребление продуктов, содержащих насыщенные жиры: печенья, пирожных, сыра и кокосового или пальмового масла."



Между тем потребление ненасыщенных жиров нужно увеличить. Врач советует есть больше жирной рыбы, орехов и семян, фруктов и овощей, коричневого риса.

Помимо диеты, нормализовать уровень холестерина в крови поможет регулярная физическая нагрузка, отказ от курения и алкоголя.