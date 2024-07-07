Шесть самых полезных для здоровья растительных масел

Существенно снизить риск возникновения различных проблем со здоровьем и серьёзных заболеваний можно, употребляя правильные растительные масла. В статье, опубликованной в Journal of Medical and Clinical Nursing, учёные определили 6 самых полезных для здоровья растительных масел.

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Растительные масла здесь являются источником жиров. Они не только очень быстро перевариваются, но и способствуют усвоению жирорастворимых витаминов (А, D, Е, К). По словам авторов, благодаря содержащимся в них антиоксидантам и мононасыщенным жирным кислотам масла также снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Согласно исследованию, существует как минимум 6 растительных масел, которые полезны для здоровья и имеют правильное соотношение полезных жиров. Это:

льняное;

кунжутное;

грецкого ореха;

оливковое;

кокосовое;

рапсовое.