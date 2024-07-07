Эндокринолог напомнил, чем не стоит заниматься в жару

Доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова в беседе с изданием «Комсомольская правда» напомнила, что в аномальную жару лучше отказаться от занятий бегом. От этого организм будет перенапрягаться и не получит пользы. Положительный эффект может принести и простая ходьба, если соблюдать ряд правил.

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Важно выбирать для ходьбы свободную легкую одежду и обязательно надевать головной убор. С собой необходимо брать воду для питья и маленький пульверизатор для смачивания лица, рук и ног в сильный зной. Можно попробовать идти, сбивая шаг - это помогает избавиться от тревожных мыслей и сжечь больше калорий. Сначала нужно идти быстро, затем медленно, длинными и короткими шагами. Волочить ноги, кстати, не следует в любом случае.

Специалист посоветовала ходить разными маршрутами, чтобы мозг тоже тренировался и улучшились когнитивные способности. Необходимо также правильно дышать - равномерно и ритмично. На прогулку лучше выбираться вечером.