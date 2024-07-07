Как безопасно для здоровья заниматься спортом в жару

Во время летней жары врачи рекомендуют избегать чрезмерных физических нагрузок и заниматься спортом на улице при температуре не выше +25 градусов. Однако есть несколько секретов, как получить пользу от ходьбы летом, о которых рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

В первую очередь важно выбрать подходящую одежду. Врач посоветовала надевать свободную, легкую и светлую одежду, чтобы не стеснять движения и не сдавливать сосуды. Кроме того, важно всегда носить головной убор.

С собой на прогулку нужно обязательно взять достаточно воды не только для питья, но и для того, чтобы освежить лицо, руки и ноги в случае сильной жары. Во время ходьбы рекомендуется чередовать скорость скорость шагов, что позволит не только успокоиться и избавиться от тревоги, но и эффективнее сжигать калории.

Пользу принесет и регулярная смена маршрутов, так прогулка станет разнообразнее, а мозг в меняющихся условиях начнет формировать новые нейронные связи, что помогает развитию когнитивных функций.

Павлова посоветовала также следить за дыханием во время физической нагрузки, так как ритмичное дыхание во время ходьбы улучшает насыщение крови кислородом, способствует здоровью легких и сердечно-сосудистой системы. А людям, склонным к тревоге, правильное дыхание поможет справиться с паническими атаками. В заключение эксперт добавила, что эффективнее и полезнее для сердечно-сосудистой системы выбирать для ходьбы вечернее время, когда температура немного спадает, передает kp.ru.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, почему люди становятся агрессивными и хуже соображают в жару. По результатам исследований, высокие температуры влияют на психологическое состояние человека и его когнитивные функции. Как следствие, людям сложнее сдерживать негативные эмоции.