Назван универсальный вид спорта для всех

Врач-физиотерапевт Видновской клинической больницы Светлана Малиновская назвала универсальный вид спорта для всех. Ее слова приводит Regions.

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Врач заявила, что таким спортом является плавание. Она подчеркнула, что плавание подходит пожилым людям, тем, кто страдает заболеваниями сердца, опорно-двигательного аппарата, бронхитом, астмой, болезнями нервной системы, а также страдающим от лишнего веса.

Малиновская рекомендовала проводить в воде силовые и кардиотренировки. Она обратила внимание на то, что во время плавания задействованы все мышцы, при этом на позвоночник и суставы нагрузки нет. Также плавание успокаивает нервную систему, повышает выносливость организма и тренирует сердце.

Ранее врач-кардиолог Асият Хачирова назвала виды спорта, занятия которыми лучше всего укрепляют сердце. По ее словам, к таким видам спорта относятся плавание, велоспорт, скандинавская ходьба и аэробика.