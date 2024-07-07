Роспотребнадзор дал семь простых советов, как пережить жару

Небольшое похолодание не сильно повлияло на наше самочувствие, это была небольшая передышка. Впереди снова жаркие дни, как же пережить их без вреда для здоровья?

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Не каждый год лето радуем жителей Москвы и других регионов знойной погодой. Но 2024 уже отличается зноем. Столбики термометров с самого утра показывают невиданные цифры, россияне используют любые возможности, чтобы охладиться.

В жару есть опасность обезвоживания, а также возрастают риски сердечно-сосудистых заболеваний. В группе риска пожилые люди, особенно те, кто страдает хроническими заболеваниями, а также дети — им особенно важно соблюдать питьевой режим.

Как пережить зной без вреда для здоровья? (советы Роспотребнадздора)

Меньше находиться по прямыми солнечными лучами;

Носить светлую воздухопроницаемую одежду и головной убор;

Соблюдать питьевой режим — употреблять не меньше 2,5-3 литров в сутки;

Отдавать предпочтение кисломолочным продуктам и овощам;

Не заниматься активным спортом при температуре выше 25С;

Воздержаться от плотных приемов пищи;

Избегать употребления сладких газированных напитков, энергетиков и алкоголя.

Также важно уделить внимание работе на дачных участках. Выбирайте для этого утренние или вечерние часы, когда зной немного спал.