Топ-10 самых опасных «полезных привычек»

Здоровый образ жизни в последние десятилетия стал для многих своего рода культом. Его адепты считают, что, выполняя действия, больше напоминающие некие ритуалы, они продлевают период активной жизни, избавляя себя от негативных возрастных изменений. И, конечно же, на пути к здоровью и долголетию “зожники” придерживаются многих ограничений, порой достаточно жёстких. Но так ли они нужны на самом деле?

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Вместе с главным врачом КБ №85 ФМБА России Натальей Бондаренко мы решили развеять главные мифы о здоровом образе жизни, следование которым может даже навредить. Вплоть до инвалидности.

“СП”: Действительно ли каждое утро должно начинаться с зарядки?

– Нужно понимать разницу между, например, легкой суставной гимнастикой в комфортном темпе и интенсивной тренировкой с утяжелителями. Первая поможет пробудить организм и наполнит бодростью, а вторая – спровоцировать выброс гормона стресса – кортизола, и нанести ущерб здоровью.

Кроме того, в индивидуальных ситуациях могут навредить и отдельные упражнения.

Я рекомендую всем, у кого наблюдается патология суставов, сердца или любая другая, обсудить комплекс упражнений для утренней зарядки вместе с лечащим врачом.

Также нельзя выполнять упражнения сразу после пробуждения. Даже резко с кровати вставать нельзя! В “сонном” организме все процессы замедлены: резкий подъем или интенсивные нагрузки чреваты обмороком и плохим самочувствием.

И, безусловно, зарядка вредна, если у вас повышенное давление, высокая температура или острое респираторное заболевание.

“СП”: А говорят, что по утрам полезно пить стакан воды с лимоном? Или с половиной таблетки аспирина.

– Когда утро начинается не с кофе, а со стакана простой воды с лимоном – это прекрасно! Такой напиток отлично «запускает» процессы в организме, обеспечивает витамином С, дарит энергию и бодрость.

Но только в тех случая, когда отсутствуют противопоказания. Поскольку возможные риски последствий многократно превышают потенциальную пользу. Аллергия на цитрусовые – одно из них, хотя далеко не единственное.

Вода с лимоном, особенно натощак, противопоказана всем, кто страдает патологией желудочно-кишечного тракта, вроде гастрита или язвы.

Высокая кислотность напитка раздражает слизистую желудка, может спровоцировать спазмы и болевые ощущения, а также панкреатит. Не стоит начинать утро с лимонной воды и при наличии повышенной чувствительности зубной эмали – это может усугубить чувствительность.

Стоит также предостеречь людей с патологией почек. Ввиду мочегонного эффекта лимонной воды, им также противопоказан этот напиток.

Что же касается аспирина, то это не просто миф, а опасный миф. В течение многих лет бытовало заблуждение, что ежедневный прием аспирина в малой дозе полезен для сердца, поскольку способен защитить от инсульта или сердечного приступа.

Однако исследования подтверждают, что увлечение аспирином повышает риск серьезных осложнений, вплоть до внутренних кровотечений.

“СП”: 10 000 шагов – это норма нагрузки, которую должен ежедневно выполнять каждый. Должен? Каждый?

– Сейчас эта цифра стала более «лояльной» и опустилась до 7000. Но бездумное выполнение этого довольно условного “норматива” может принести вред. Для людей в возрасте или страдающих хроническими заболеваниями такой уровень нагрузки может быть недопустимым и даже опасным.

Не стоит забывать и о риске травм – растяжений, надрывов или разрывов связок, повреждений в области голеностопного сустава, на который приходится основная нагрузка во время ходьбы.

“СП”: Действительно ли отказ от мяса способствует долголетию?

– Это определенно миф. Существуют исследования, подтверждающие положительное влияние растительного или вегетарианского питания на снижение рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Однако не выявлено никакой взаимосвязи между наличием или отсутствием мяса в рационе и продолжительностью жизни.

Для нормальной работы всех систем организма, в частности у пожилых людей, необходимо присутствие в рационе животного белка, желательно в каждом приеме пищи.

Самодеятельность без совета врача чревата риском анемии, потери веса и иных негативных последствий несбалансированного питания.

“СП”: Говорят, что бег – чудодейственное средство от всех болезней. Так ли это?

– Сложно отрицать определенное положительное воздействие бега на организм: укрепляется сердечно-сосудистая система, повышается выносливость, улучшается работа дыхательной системы, организм активнее насыщается кислородом. После занятий бегом, организм вырабатывает так называемые «гормоны счастья» – эндорфины, серотонин и дофамин. Общий тонус организма возрастает.

Кроме того, бег ощутимо увеличивает энергозатраты организма. Следовательно, в сочетании со сбалансированным питанием, запускает процесс расщепления жировых клеток и способствует снижению веса.

Но сильная ударная нагрузка на опорно-двигательный аппарат во время бега может быть травматичной для позвоночника. Коленные суставы и голеностопы также могут пострадать, особенно при нарушении техники бега.

Следует упомянуть и риски различных травм – растяжений связок, переломов, вывихов. И последующим запретом на двигательную активность.

Бег противопоказан людям с атеросклеротическим поражением сосудов и с повышенным риском тромбообразования и может привести к инсульту, инфаркту, тромбоэмболии ветвей легочной артерии.

“СП”: Йогой можно заниматься всем, главное подобрать ее разновидность. Это правда?

– Йога – это такая же физическая нагрузка, как и любая другая, а потому не лишена противопоказаний. Среди них – хронические заболевания, травмы, болевой синдром в пояснице, шее, суставах, лишний вес и другие.

“СП”: Так ли глютен опасен для здоровья, как об этом говорят?

– Глютен – это растительный белок, содержащийся во всех сортах ячменя, ржи и пшеницы. Он вовсе не страшен и не опасен, за исключением 1% людей, страдающих его непереносимостью – «целиакией».

Для всех остальных продукты, содержащие глютен, могут составить основу полноценного рациона. Цельные зерна обеспечивают организм полезной клетчаткой, витаминами, микроэлементами и аминокислотами.

“СП”: Действительно ли нужно регулярно принимать различные БАДы типа желе с коллагеном?

– Биологически активные добавки – одно из наиболее спорных средств для поддержания здоровья.

Они могут использоваться в качестве дополнительного источника аминокислот, витаминов и минералов, для устранения их дефицита. Однако этот дефицит должен быть подтвержден результатами соответствующих исследований. Поэтому в первую очередь необходима консультация специалиста, который на основании лабораторных анализов примет решение о целесообразности витаминотерапии, а также ее длительности и форме приема препарата. Бесконтрольный прием БАД определенно может навредить: повлиять на усвоение препаратов, повысить риск кровотечений и так далее.

“СП”: Говорят, что людям в возрасте лучше соблюдать строгую диету: отказаться от мясных и молочных продуктов, сладкого, соленого, острого. Это правда?

– С возрастом обмен веществ замедляется, неизбежно снижается физическая активность и общие энергозатраты организма. Поэтому, во избежание набора веса, рекомендуется немного снизить калорийность дневного рациона – примерно на 7%.

Поскольку потребность в минеральных веществах остается высокой, рекомендую сбалансировать свой рацион: отдавать предпочтение нежирным сортам мяса и птицы, молочным и кисломолочным продуктам с пониженным содержанием жира, ограничить простые сахара и поваренную соль. Готовить пищу щадящим способом. Эти разумные рекомендации не являются строгой диетой.

“СП”: Правда ли, что отдых в соляной комнате или флоатинг может заменить поездку к морю?

– Соляная пещера не может считаться адекватной заменой поездки к морю. Но может стать неплохой альтернативой при отсутствии такой возможности.

В соляной пещере воссоздается определенный микроклимат, напоминающий морской воздух, что способствует расслаблению, восстановлению сил и улучшению общего самочувствия. Соль оказывает положительное воздействие на дыхательные пути, укрепляет иммунитет.

Однако поездка к морю – это однозначно не только воздух, но и солнечные ванны, природа, сама атмосфера. Поэтому путешествие всегда предпочтительнее.

Флоатинг, плавание в высококонцентрированном растворе магниевой соли, – это отличный способ отдохнуть, снять стресс или облегчить мышечную боль после тренировки. Но эффект от процедуры кратковременный и не может считаться альтернативой поездки к морю.