Давно известно, что завтрак – важнейший приём пищи.

Однако далеко не все продукты подходят для употребления натощак. Врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина в интервью изданию «Газета.Ru» рассказала, что ни в коем случае нельзя есть на завтрак.

В частности, она заявила, что во время первого приёма пищи следует отказаться от каш быстрого приготовления.

«Дело в том, что они проходят сильную обработку, теряя свои полезные свойства, поэтому организм насыщается энергией на короткий промежуток времени», – пояснила специалист, добавив, что каши долгой варки наоборот очень полезны.



Также натощак нельзя пить кофе из-за стимулирования выработки соляной кислоты в желудке.

«У некоторых кофе натощак может вызвать изжогу и ощущение тяжести в животе, а у людей с заболеваниями ЖКТ может спровоцировать усиление имеющихся жалоб и обострение хронического заболевания. Поэтому кофе следует пить утром после полноценного приёма пищи, а не на голодный желудок», – подчеркнула Зарубина.



Многие соки тоже способны раздражать слизистую оболочку желудка и повышать кислотность желудочного сока, поэтому их употребление натощак может привести к заболеваниям ЖКТ.

Не лучший вариант для завтрака, по словам медика – это овощи и фрукты натощак. Большинство из них отличается высоким содержанием кислот и грубой клетчатки и провоцирует раздражение слизистой желудка.

А вот в случае кисломолочной продукции, то употреблять её по утрам не вредно, а скорее бесполезно, считает Зарубина.

Утром натощак в желудке высокая концентрация соляной кислоты, пояснила доктор, а кислая среда убивает все полезные бактерии, которые содержатся в кисломолочных продуктах. Поэтому йогурты, кефиры и другие кисломолочные изделия лучше оставлять на перекус.

Кроме того, лучше отказаться во время завтрака от белого хлеба, сдобы, выпечки. Дело в том, отметила гастроэнтеролог, что простые углеводы быстро повышают глюкозу в крови, а потом так же быстро её снижают.

«Вместо того, чтобы зарядиться энергией с утра, человек от таких резких скачков сахара получает только ощущение усталости, быстро наступает чувство голода», – резюмировала Зарубина.



Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко назвала самые полезные продукты для завтрака.