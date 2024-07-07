Чем полезны макароны на самом деле

Казалось бы, что может быть вреднее макарон. В большинстве своем такого мнения придерживаются те, кто страдает от лишнего веса. Однако на самом деле этот продукт необходимо включать в свой рацион даже полным людям. Мало того, макароны – отличное средство от бессонницы и стресса.

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«Макаронная диета»

Многие и сегодня считают макаронные изделия одними из самых вредных продуктов. И уж тем более макароны не употребляют в пищу те, кто стремится похудеть. Между тем итальянские ученые из института «Нейромед», результаты исследования которых были опубликованы в журнале Nutrition and Diabetes, доказали, что как раз страдающим от лишнего веса людям макароны и паста, напротив, будут очень кстати, так как они способствуют снижению массы тела. В ходе исследования специалисты опросили 23 тысячи человек на предмет их пищевых привычек, а также проанализировали антропометрические данные участников.

Оказалось, что любители пасты могли похвастать правильными пропорциями тела и здоровым индексом его массы. Эксперт института Лючия Яковелло заявила, что отношение к макаронным изделиям, как к запретной пище для худеющих, в корне неверно. Стоит отметить, что макароны при этом должны быть высокого качества и употреблять их необходимо в разумных количествах.

Полезные углеводы

Среди полных людей также распространен миф о том, что количество углеводов, источником которых в том числе являются макароны, в рационе лучше сократить до минимума. Однако в действительности делать этого нельзя. В научном издании The Lancet Public Health можно найти исследование, в ходе которого специалисты оценивали состояние людей в возрасте 50 лет. Обнаружилось, что ожидаемая продолжительность жизни тех, кто употреблял мало углеводов, меньше (79 лет), чем у тех, кто ел продукты с высоким содержанием углеводов (82 года). К похожим выводам пришли и ученые из Университета Сиднея.

Проанализировав различные диеты и их влияние на здоровье человека, они выяснили, что меню, включающие углеводы, благотворно действуют на психику и улучшают общее самочувствие. А австралийские эксперты из Университета Монаша, участниками исследования которых стали 9899 женщин, обнаружили, что те из них, в чьем рационе углеводы составляли не менее 41 %, были меньше подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям.

Идеальный ужин

Многие уверены и в том, что макароны — не лучший ужин. Но на самом деле вечер – самое время для такой пищи. Адам Коллинз и его коллеги из Университета Суррея измеряли уровень глюкозы в крови своих испытуемых, которые в течение первых 5 дней употребляли большое количество углеводов на завтрак, в течение следующих 5 дней – все ели в обычном режим, а в течение последних 5 дней – углеводы превалировали в вечернем приеме пищи. Оказалось, что после высокоуглеводных ужинов уровень глюкозы у участников эксперимента снизился более чем на 10 единиц. Мало того, ассоциация, которая представляет итальянских производителей пасты, представила исследование, результаты которого доказали, что макаронные изделия способны бороться со стрессом и беспокойным сном. И все это благодаря тому, что в макаронах содержатся незаменимая аминокислота триптофан и витамины группы В, укрепляющие нервную систему. Но опять же следует помнить, что правильные макароны производятся из твердых сортов пшеницы и цельного зерна.