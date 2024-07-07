Раскрыта смертельная опасность приема холодного душа

Заведующий кафедрой диетологии Российского биотехнологического университета, доктор медицинских наук Алексей Березников прокомментировал мнение о пользе приема душа с холодной водой.

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"Многие россияне уверены, что регулярные водные процедуры в холодной воде укрепляют сердечно-сосудистую систему. Однако в доказательной медицине такое мнение считается необоснованным. Более того, неподготовленный организм нельзя подвергать воздействию экстремальной температуры, особенно с погружением в ледяную воду. Может развиться холодовой шок, чреватый летальным исходом", — предупредил специалист в интервью РИА Новости.



Березников отметил, что частое принятие холодного душа действительно может положительно сказаться на общем состоянии организма. Но такие процедуры нужно вводить в практику постепенно.

"Иначе мы получим обратный эффект: переохлаждение снижает иммунитет, может спровоцировать развитие инфекционных заболеваний, привести к воспалению мышц и суставов. Кроме того, стресс от ледяной воды провоцирует выброс гормонов. Людям с кардиологическими заболеваниями закаливаться можно только после консультации лечащего врача. Дело в том, что холодная вода вызывает спазм капилляров, что может вызвать повышение давления", — объяснил Березников.



Уменьшать температуру воды следует постепенно – на один-два градуса ежедневно.