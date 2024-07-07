Названа популярная диета, которая помогает защититься от онкологии

Диета «Радуга», включающая в себя разнообразные овощи и фрукты всех цветов радуги, снижает риски развития онкологических заболеваний. Об этом рассказала врач-диетолог, ведущий специалист клиники «Евромед» Александра Суслова.

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«Диета «Радуга» основана на принципе разнообразия в питании. Суть – употреблять плоды всех цветов радуги в течение недели, ведь каждый цвет содержит различные полезные вещества, которые необходимы нашему организму для снижения риска диабета, рака и болезней сердца», – передает слова Сусловой издание «Карл Маркс».



Красные и розовые овощи и фрукты, такие как томаты и арбузы, содержат антиоксидант ликопин, который защищает организм от солнечного излучения, улучшает здоровье сердца и снижает риск некоторых видов рака.

Оранжевые и желтые продукты, например морковь и тыква, богаты β-каротином, улучшающим здоровье глаз, кожи, слизистых оболочек и укрепляющим иммунитет.

Темно-зеленые овощи, такие как шпинат и капуста, содержат лютеин и зеаксантин, борются с воспалениями и защищают организм от рака печени, кожи, желудка и толстой кишки.

Синие и фиолетовые овощи и фрукты содержат фенолы, которые помогают снизить риск диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Для того чтобы получить максимальную пользу, необходимо с каждым приемом пищи съедать фрукты и овощи общим весом 150–200 граммов.

«Попробуйте сделать яркий салат, смешав нарезанные помидоры, желтый болгарский перец, морковь, шпинат, краснокочанную капусту и черную смородину. Заправьте его оливковым маслом, лимонным соком и щепоткой соли. Этот салат не только аппетитный, но и очень полезный», – заключила врач.



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