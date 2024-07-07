Чем приправить яйца, чтобы омолодить свой мозг

Специалист подчеркнула, что до сих пор нет универсального способа предотвратить слабоумие. При этом учёные давно выяснили, что существуют питательные вещества, которые могут помочь предотвратить проблемы с восприятием, вниманием и принятием решений.

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Нейробиолог, автор книг о связи питания с мозгом Ума Найду назвала 3 вида питательных веществ, важных для мозга:

антиоксиданты борются со свободными радикалами, которые могут повредить клетки мозга;

витамины группы В играют важную роль в работе клеток мозга;

полиненасыщенные жирные кислоты помогают стимулировать рост новых клеток мозга.



По словам врача, главное средство для работы мозга — это омега-3. Найти её можно в жирной рыбе, например лососе и сардине.

Также обеспечить организм и мозг в частности необходимым количеством омега-3 можно и из растительных источников: семян чиа, семян кунжута и льна, а также грецких орехов.

Также Найду порекомендовала есть яйца. Но добавляйте к ним куркуму и щепотку чёрного перца. Это усилит воздействие питательных веществ на мозг.