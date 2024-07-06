Семь продуктов, разгоняющие метаболизм

Специалисты рассказали, какие продукты помогут расходовать больше энергии, сообщает издание The Voice.

Молочные продукты

Американские ученые пришли к выводу, что те, кто употребляет три порции молочных продуктов в день, меньше набирает вес, поскольку у них активнее происходит окисление жиров. Поэтому в рацион нужно включить молоко, йогурт, сыр и творог.

Какао

Согласно последним научным исследованиям, какао стимулирует работу митохондрий, которые обеспечивают клетки энергией, и организм начинает расходовать ее больше.

Бразильский орех

В этих орехах присутствует селен – вещество, нужное для нормальной работы щитовидной железы и регулирования скорости метаболизма.

Устрицы

Щитовидная железа нуждается в еще одном веществе – цинке. Больше всего цинка содержится именно в устрицах. В качестве альтернативы можно употреблять куриную печень, тушеную говядину и пшеничные отруби.

Бобовые

В составе бобовых есть клетчатка и резистентный крахмал, которые после расщепления в кишечнике превращаются в жирные кислоты, ускоряющие метаболизм.

Зеленый чай

Мощнейшие антиоксиданты катехины ускоряют обмен веществ, а чемпионом по содержанию катехинов является именно зеленый чай. В 2013 году ученые пришли к выводу, что нужно пить четыре чашки этого напитка в день, чтобы похудеть.

Рыба, курица и индейка

На переваривание этих продуктов организм тратит гораздо больше энергии, поэтому человек быстрее насытится и позже испытает голод снова.

Помимо изменений в рационе, эксперты напомнили о некоторых других важных моментах, помогающих ускорить метаболизм.

Так, не стоит пропускать завтрак, необходимо делать разминку на сидячей работе, заниматься спортом и высыпаться. Также помните, что голодание и экстремальные диеты неизбежно приведут к набору веса позднее.