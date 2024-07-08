В период жаркой погоды вырос спрос на газированные напитки — практически на 20 процентов, как подсчитали аналитики. «Вечерняя Москва» узнала, стоит ли их пить в жаркие дни и какая есть альтернатива.

По словам врача-диетолога Виктории Безнебеевой, в жаркую погоду категорически не стоит употреблять газированные напитки и молочные коктейли — вреда от них больше, чем пользы.

— В газированных напитках и молочных коктейлях много сахара. Он вызывает еще большее обезвоживание, поэтому в такую погоду жажда никуда не исчезнет. Кроме того, вы еще и наберете лишние килограммы, — рассказала врач.



В ингредиентах, из которых делают молочные коктейли, есть питательные вещества, пробиотики и витамины. Но в жаркие дни они «улетучиваются». А резкие перепады температур могут привести к тому, что продукт быстро испортится. Это чревато пищевым отравлением.

В жару многие кофейни предлагают оригинальные варианты охлаждающих напитков. Например, «айс-латте» — кофейный напиток со льдом, который якобы позволяет утолить жажду.

— Как и обычный кофе или чай, такой напиток обладает мочегонным эффектом, поэтому он быстро выводит полезные вещества и жидкость из организма. Утолить жажду совсем не получится, — отметила Безнебеева. Лучше всего в жаркие дни отдать предпочтение простой воде, компоту с низким содержанием сахара, чаю на основе трав и газированной минеральной воде. — Если удастся найти холодный чай с травами и с минимальным содержанием сахара, то этот напиток станет отличной альтернативой газировке, — поделилась диетолог. При выборе напитков в магазине отдавайте предпочтения брендам, в которых не содержится сахар, кофеин и таурин — последний ингредиент может оказывать негативное влияние на сердце в жаркую погоду. — Не стоит верить словам производителя о малом количестве сахара и калорий. Проверяйте всю информацию и покупайте продукцию проверенных брендов, чтобы не столкнуться с некачественным товаром, — посоветовала врач. Еще одной отличной альтернативой станут домашние лимонады. Главное — не добавлять в них сахарные сиропы, а использовать натуральные ингредиенты — например, мяту, лайм, кусочки клубники и других полезных ягод.



ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Цапликов, экономист:

— Не стоит забывать о том, что сейчас для экономии многие производители газировки добавляют сахарозаменитель, который, оказывается, вдвойне вреднее обычного сахара. Не стоит также приобретать квас в бочках, которые могут продавать на рынках. Сложно узнать, что в составе такого напитка, поэтому есть риск навредить своему здоровью.



КСТАТИ

Во время жары нежелательно употреблять мороженое. Особенно коварен классический ванильный пломбир, который содержит 20 процентов жира. В такую погоду это становится серьезной нагрузкой для ЖКТ и сердечно-сосудистой системы.