Китайские ученые открыли новые преимущества черники для здоровья

Ягода обладает огромной пользой для здоровья. Учёные из Сычуаньского университета в Китае изучили влияние черники на риск эндотелиальной дисфункции, которая является известным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

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Команда обнаружила, что потребление черники связано со значительным улучшением так называемой потоко-опосредованной дилатации (метод измерения эндотелиальной функции и здоровья сосудов). Также ягода приводит к значительному снижению диастолического артериального давления.

Помимо преимуществ для сердца, как заключили учёные, употребление черники положительно влияет на возрастное снижение когнитивных способностей, уменьшает повреждение мышц, вызванное физическими упражнениями, снижает риск преддиабета и диабета второго типа.

Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.