Фитнес-эксперт назвал экипировку, необходимую для занятий в бассейне

В столице жара ставит рекорд за рекордом: обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, почему бассейны – это не только про "расслабиться и освежиться" и почему стоит уделить внимание занятиям в воде.

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Я больше 20 лет работаю в фитнес-отрасли и могу с уверенностью сказать, что один из главных вопросов, который потенциальные клиенты задают менеджеру клуба перед возможной покупкой абонемента, – "А есть ли у вас бассейн?" Причем неважно, будет клиент посещать данную зону или нет: важен сам факт наличия "воды". Что, к слову, в условиях жары последних дней, когда хочется освежиться, является важным преимуществом.

Так почему клиентам настолько важен бассейн, причем во все времена года?

Как правило, потому, что купаться действительно любит практически каждый. При этом мало кто воспринимает плавание как полноценную тренировку. Скорее как релаксацию после посещения тренажерного зала, других занятий или просто тяжелого рабочего дня.

А зря – тренировки в воде могут быть великолепным видом физнагрузок, решающих целый ряд задач. Поэтому сегодня мы поговорим о плавании в целом и акваэробике в частности.

Основным преимуществом является существенное снижение нагрузки на суставы и позвоночник, что особенно актуально для людей:

С травмами со стороны опорно-двигательного аппарата;

Избытком веса тела;

Варикозной болезнью;

Для пожилых.

Если же говорить о детях и подростках, вода является великолепной средой для правильного формирования осанки, равномерного развития всей мускулатуры, развития сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также характера (здесь как и в любом другом спорте).

Единственное, на что я рекомендую обратить пристальное внимание: если речь идет о людях старше 20 лет, я бы с осторожностью подходил к прыжкам в воду, так как это очень сложное и травмоопасное направление.

Плавание

Если рассматривать плавание не как способ отдыха, а как полноценную нагрузку, то и подойти к занятиям нужно со всей ответственностью. Во-первых, пройти диспансеризацию и получить допуск к занятиям. Во-вторых, купить экипировку, к которой относятся плавательная шапочка, купальник (именно для бассейна, не пляжный вариант), защита для ушей, а также сланцы и, возможно, даже ласты.

С особенным вниманием нужно отнестись к выбору очков, так как от их качества и удобства напрямую будет зависеть удовольствие от тренировок. Лично я рекомендую посетить профессиональный магазин и дотошно выбрать подходящий для вас вариант. К слову, ищите модель, которая при надевании "на глаза" без фиксации резинки на затылке не будет отклеиваться от лица (ни при поворотах головы, ни при наклонах).

Но и это еще не все. Важно, чтобы центральная часть, переносица, была подобрана именно под вас. Для этого, кстати, есть более дешевые модели, где эту область можно регулировать (правда, это снижает качество фиксации), либо модели с фиксированной шириной центральной части. Такие очки лучше сидят, давая возможность не отвлекаться от занятий.

Если с очками все понятно, то зачем нужны ласты? Здесь все просто. Когда человек учится плавать, первое, на чем делают акцент, – работа ногами. Плавая в ластах, занимающийся быстрее понимает механику движения, что способствует четко выраженному прогрессу в занятиях. В дальнейшем, когда ласты не будут использоваться при тренировках, их можно оставить для плавания в открытых водоемах.

Первый стиль, который осваивают все новички, – это кроль, самый доступный и знакомый с детства. Да, на самом деле это очень сложный вариант плавания и на его освоение уходят месяцы, но результат того стоит: вы будете плавать быстро и легко, при этом великолепно улучшите координацию, всю мускулатуру тела, сердечно-сосудистую систему.

К слову, чтобы добиться четко выраженного результата, заниматься необходимо не меньше трех раз в неделю, по час-полтора.

Но самое главное – невозможно научиться правильно плавать самому. Это не "жим штанги лежа", когда достаточно одной тренировки с тренером для постановки техники. Плавание – сложнокоординационное направление, где контроль нужен постоянно. Более того, в некоторых случаях оно даже опасно для жизни, особенно если учиться в открытых водоемах – всегда сохраняются риски захлебнуться, удариться о какой-нибудь плавающий предмет (ветки) или попасть в непогоду. А это значит, что контроль со стороны специалиста обязателен на всех этапах обучения.

Аквааэробика

Если же плавание как вид активности вас не интересует, или у вас нет возможности заниматься с тренером, либо вам нравится заниматься в группе, то я рекомендую обратить внимание на аквааэробику. Это потрясающий вид занятий в воде, позволяющий проработать всю мускулатуру тела, укрепить сердечно-сосудистую систему, а также снизить лишний вес.

Занятия проходят всегда с тренером, в группе, под веселую и активную музыку. В отличие от плавания, здесь можно обойтись без очков и ласт, а все дополнительное оборудование выдает тренер во время занятия.

К слову, аквааэробика подходит даже тем, кто избегает воды из-за страха глубины, так как в большинстве случаев занятия проходят там, где мелко.

Так что в целом абонемент в клуб с бассейном – более чем полезное приобретение. Главное, начать регулярно заниматься.