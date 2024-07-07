Пять овощей для похудения

По словам американского диетолога Пола Дейдона, пять овощей, которые необходимо употреблять утром, могут стать ключом к уменьшению любого воспаления в организме и успешному похудению.

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Как пишет МК, это брокколи, брюссельская капуста, морковь, шпинат и батан.

Например, брокколи не только богат клетчаткой, но и является источником антиоксидантов и фитонутриентов. Брокколи обладает противовоспалительными свойствами, помогает улучшить пищеварение и стабилизировать уровень сахара в крови.

Еще один овощ, который стоит включить в свой рацион утром - шпинат. Он богат питательными веществами, включая железо, кальций и витамины. Шпинат помогает улучшить общее состояние организма и поддерживает здоровье.

Батат — универсальное и питательное дополнение к любой диете. Эти сладкие овощи обладают противовоспалительными свойствами благодаря обилию антиоксидантов. Как и другие овощи, их высокое содержание клетчатки поддерживает здоровье пищеварительной системы и стабилизирует уровень сахара в крови.

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