Тренер рассказал об опасности ежедневных занятий спортом

Фитнес-тренер Максим Стулий рассказал о том, чем опасны ежедневные занятия спортом для неподготовленных людей. Его слова приводит «Доктор Питер».

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По его словам, что чаще всего ежедневный усиленный спорт приводит к травмам или гипертонусу мышц, с которым невозможно продолжать тренировки.

«Преимущества спокойного графика тренировок заключаются в гибкости в расписании, фокусе на разные группы мышц и повышенной интенсивности», — заявил тренер.



Стулий добавил, что начинать стоит с двух тренировок в неделю.

«Так можно похудеть или набрать мышечную массу, завести полезную привычку», — отметил тренер.



Ранее фитнес-тренер Елена Соболь рассказала об опасности голодания для тех, кто решил похудеть. По ее словам, полный отказ от еды может привести к проблемам со здоровьем.