Тренер объяснил, как правильно начать заниматься спортом

Профессиональный тренер Максим Стулий заявил, что необязательно заниматься спортом каждый день без цели. По его словам, даже 15 минут зарядки в течение месяца помогут понять, хватит ли человека надолго, информирует «Доктор Питер».

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"Совет от профессионального спортсмена, а я мастер спорта по настольному теннису, — не занимайтесь каждый день, если не уверены в своем здоровье или не имеете четкой цели", — констатировал Стулий.



Тренер отметил, что чаще всего ежедневный усиленный спорт приводит к травмам или гипертонусу мышц, с которым невозможно продолжать. Преимущества спокойного графика тренировок заключаются в гибкости в расписании, фокусе на разные группы мышц и повышенной интенсивности.

Эксперт советует начать с регулярных занятий спортом пару раз в неделю для достижения маленьких промежуточных целей. Так можно похудеть или набрать мышечную массу, завести полезную привычку. Когда нагрузки покажется мало, можно не спеша переходить на короткие ежедневные тренировки. Это поможет сердцу биться долго, а дыханию не сбиваться даже во время марафона, заключил Стулий.

Ранее фитнес-тренер Ксения Гуфранова предложила мотивацию для регулярных занятий спортом. Она порекомендовала сформулировать мотив, который будет двигать человека к цели.