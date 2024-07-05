Нейробиолог назвал топ продуктов для омоложения мозга

Определенные вещества в составе еды помогают предотвратить возрастную потерю когнитивных функций, а также являются основой хорошего самочувствия, рассказала психиатр и нейробиолог из Гарварда Ума Найду. Так, одним из чудотворных продуктов являются куриные яйца, которые лучше приправлять куркумой и черным перцем. В целом стоит добавлять в рацион антиоксиданты, витамины группы В и полиненасыщенные жиры, передает CNBC.

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"Наибольший интерес у таких экспертов, как я, вызвали три типа нейропротекторных питательных веществ: антиоксиданты, витамины группы B и полиненасыщенные жирные кислоты", — рассказала Найду.



Все эти вещества находятся в жирной рыбе, которую лучше есть два раза в неделю. Также стоит обратить внимание на семена чиа, кунжут, грецкие орехи и льняное масло, добавила эксперт.

Ранее пластический хирург Тигран Алексанян рассказал, что выглядеть молодо после 50 лет помогут эндоскопическая подтяжка лба и бровей, пластика век, а также круговая подтяжка лица и спейслифтинг. По его словам, выбор операции зависит от индивидуальных особенностей пациента. Он отметил, что опущение век, появление морщин и избытков кожи в данной области визуально «старят» лицо, придавая усталый вид.