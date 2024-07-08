Врач назвал вредные и полезные свойства кукурузы и как ее правильно готовить

Гастроэнтеролог Евгения Шрайнер объяснила, что продукт богат крахмалом, который способен увеличивать уровень сахара в крови.

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Скрытая ловушка в кукурузном початке

Сладкие зерна напитаны грубой клетчаткой. Она может вызывать раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. По этой причине людям с заболеваниями ЖКТ лучше воздержаться от употребления кукурузы.

Чем богата кукуруза?

Несмотря на некоторые негативные свойства, продукт является источником и полезных веществ. В ней содержатся магний и калий, витамин В и фосфор. Кроме того, кукурузе свойственно мочегонное действие, которое, в свою очередь, помогает снять отеки. Поэтому она очень полезна для беременных женщин, так как не только выводит застой жидкости, но еще и снимает боль в суставах.

Каких заболеваний можно избежать при регулярном употреблении кукурузы?

В Роспотребнадзоре объяснили, что включение в рацион этого продукта поможет снизить риски развития диабета, инсульта и болезней сердечно-сосудистой системы. Дело в том, что организм вместе с зернами будет получать вещества, которые благотворно влияют на метаболизм. Соответственно, не только улучшится общее самочувствие, но и укрепится иммунная система.

Как готовить кукурузу?

Существует несколько способов приготовления. Помимо традиционной варки, ее можно запечь в микроволновке. Неочищенный початок готовится всего четыре минуты на максимальной мощности, а затем "отдыхает" пять минут при комнатной температуре.

Также можно приготовить кукурузу в духовке. Для этого нужно убрать все листья и волокна, промыть початок и тщательно просушить полотенцем. После подготовки смазать сливочным маслом, добавить соль, специи, а затем завернуть в фольгу.

Далее кукурузу необходимо выложить на противень и отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30-50 минут. Для вкуса также можно добавить сыр, сообщает РБК Life.

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