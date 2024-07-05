Онколог рассказал о пользе здорового питания для профилактики раковых заболеваний

Врач-онколог Елизавета Васильева рассказала изданию «Газета.Ru», что вероятность развития онкологических заболеваний не в последнюю очередь зависит от питания и образа жизни.

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Для профилактики раковых заболеваний эксперт рекомендует употреблять белковые продукты, так как они способствуют росту новых клеток и без них невозможно развитие организма. Но это должен быть «правильный» белок, который содержится в говядине, птице и рыбе. Не повредит также яичница с зеленью и овощами.

Продукты с ненасыщенными жирами являются еще одним важным компонентом здорового питания. Он содержится в различных морских видах рыб, вроде скумбрии, а также в грецких орехах и льняном масле.

Не меньшую пользу несет также клетчатка. Она способствует улучшению пищеварения. Ее можно получить вместе с употреблением макарон, бурого риса и зеленых овощей.

Ранее сообщалось, что диетолог категорически не рекомендует заниматься самолечением и назначать себе диеты.

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