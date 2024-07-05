Врач объяснил, как не простыть после дождя

Для предотвращения простуды в дождь, важно иметь при себе зонт или дождевик, особенно в переходные сезоны. Об этом РИАМО рассказала врач-эксперт Вера Сережина.

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Промокшая одежда может способствовать охлаждению тела, предупредила врач. Поэтому её нужно сразу сменить на сухую и выпить горячего чаю.

Кроме того специалист рекомендует поддерживать иммунитет правильным питанием, достаточным количеством витаминов, включая витамин D.

Также важен нормальный сон, регулярные физические нагрузки и отсутствие стрессовых ситуаций.