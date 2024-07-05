Как оставаться в форме после 50

Российский бодибилдер Денис Семенихин дал рекомендации по поддержанию физической формы людьми старше 50 лет.

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По его словам, для этой цели подойдут отжимания на брусьях и подтягивания широким хватом. В спортзале следует уделить внимание жиму лежа с весом 50 кг по пять подходов за тренировку, а также становой тяге сумо на 50 кг на крючках. Также эксперт посоветовал заняться приседом и «велосипедом», сообщает Men Today.

Кроме этого, Семенихин напомнил о челлендже «пять тонн». Для его выполнения следует сделать подтянуться и отжаться на брусьях столько раз, сколько при умножении на вес дает пять тонн.

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