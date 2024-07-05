Нутрициолог объяснил, сколько можно есть сладкого

Специалист напоминает, что злоупотребление сладостями приводит к ожирению, депрессии и ускоренному старению кожи.

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Среди других негативных последствий: повышение глюкозы в крови, болезни сердца и сосудов, развитие сахарного диабета II типа и рака.

Нутрициолог Екатерина Алферова уточнила, что можно потреблять не более 25 г, или пяти чайных ложек сахара в день, либо отводить на него около 20 % от всего рациона: сначала - белково-жировой завтрак и легкий обед, затем - конфеты.

К тому же при подсчете надо учитывать сахар, который содержится в покупных готовых продуктах.

"Употреблять сладкое лучше после основного приема пищи, при этом не поглощать еду как пылесос, а наслаждаться процессом, тщательно пережевывая каждый кусочек. Тогда негативные последствия для здоровья и фигуры будут минимальными", - объяснила Алферова "Тульской службе новостей".



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