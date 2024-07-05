Терапевт рассказала, как сохранить работоспособность в жару

В знойную погоду работоспособность падает на 50%, однако ее можно сохранить при помощи ранних подъемов и освежающего душа, рассказала терапевт Зарема Тен в беседе с NEWS.ru. Специалист также посоветовала избегать завтрака на бегу и делать выбор в пользу правильного питания. По ее словам, порции лучше уменьшить, а блюда выбирать легкие, но белковые.

Раньше вставайте. В жару избегайте суматошного утра с завтраком на бегу и поиском ключей. Примите освежающий душ, легкий завтрак, выберите дышащую одежду, и по утренней прохладе отправляйтесь на работу. Если вы владелец личного автотранспорта — это поможет избежать пробок, а в общественном — душного салона, набитого пассажирами, — рассказала Тен.



Эксперт посоветовала отказаться от жареной и соленой пищи, а также выбирать несладкие и нехолодные напитки. По ее словам, лучше всего подойдет обычная вода. Не стоит забывать и про «локальные омовения» плечей и предплечий, добавила терапевт.

Ранее врач-терапевт Александра Зыкова предупредила, что температура на улице выше 26 градусов опасна для здоровья, так как она повышает риск возникновения сердечно-сосудистых осложнений. По ее словам, из-за такой жары меняются показатели гомеостаза организма.