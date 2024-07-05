Врач усомнился в пользе каш быстрого приготовления

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Евгения Зарубина заявила, что каши быстрого приготовления нельзя назвать полезными, поскольку они проходят сильную обработку и теряют свои свойства.

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«При этом каши долгой варки дают каскад полезных элементов, чувство сытости наступает медленно, так же медленно повышается уровень глюкозы, инсулина. Организм становится сытым на долгое время», — сказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».



По её словам, не лучшим вариантом завтрака станут овощи и фрукты натощак, так как большинство из них отличается высоким содержанием кислот и грубой клетчатки.

«В случае кисломолочной продукции не то чтобы вредно употреблять по утрам, а скорее бесполезно», — добавила Зарубина.



Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с НСН заявил, что все диеты так или иначе вредны, если их не назначает врач, который адекватно оценивает состояние пациента.