Тренер составил топ-3 упражнений для подтянутых рук

Тренер, блогер и резидент «Инсайт люди» Анна Маркова специально для «Спорта День за Днем» написала колонку об упражнениях для укрепления рук:

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Подтянутые руки – важная часть хорошей фигуры и привлекательного образа. Чтобы комфортно чувствовать себя в одежде без рукавов, важно уделять отдельное внимание тренировке рук. Но проработка мышц рук не ограничивается прокачкой бицепса и трицепса – нужно включать в работу мышцы плеч и другие прилегающие мышцы. Поэтому для наилучшего результата рекомендуется добавлять в тренировочную программу базовые упражнения, которые подтягивают весь верх тела, включая плечевой пояс и мышцы рук. Давайте разберем три упражнения, которые сделают ваши руки сильными и подтянутыми.

Отжимания

Существует множество видов отжиманий: облегченные от стены, отжимания с колен, со стоп, с узкой постановкой рук с акцентом на трицепс и другие. Мы разберем классический вариант отжиманий широким хватом.

Исходное положение: планка на прямых руках, ладони находятся на одной линии с плечами.

Ставим руки шире плеч, локти смотрят в стороны. Со вдохом опускаем корпус вниз до параллели плечевой кости с полом или до касания грудной клеткой пола. С выдохом поднимаем корпус в исходное положение.

Важно: корпус сохраняем ровным, таз не провисает, поясница не переразгибается, позвоночник сохраняет естественные изгибы. Не выпрямляем локти до конца, оставляем их чуть согнутыми.

Обратные отжимания от скамьи

В этом упражнении акцент приходится на верхнюю часть спины, плечи и трицепсы.

Исходное положение: сидя на скамье, руки по сторонам от таза, пальцы направлены вперед, а локти – назад. Ноги могут быть согнуты (в облегченном варианте), выпрямлены с упором на пятки, подняты на параллельно стоящую скамью. На ноги можно положить дополнительное утяжеление.

Выводим таз со скамьи, со вдохом опускаем тело к полу до прямого угла между плечевой костью и предплечьем, с выдохом поднимаемся наверх.

Важно: локти во время движения направлены назад, руки не разводим в стороны, плечи тянем вниз, не поднимаем их. Не выпрямляем локти до конца, оставляем их чуть согнутыми.

Планка на прямых руках с переходом в собаку мордой вниз

Это комплексное упражнение хорошо прорабатывает не только верх корпуса, но и включает в работу мышцы всего тела.

Исходное положение: планка на прямых руках, ладони расположены под плечами. Из планки поднимаем таз наверх, отталкиваясь от пола руками и ногами, принимаем позу собаки мордой вниз. Остаемся в этом положении на пару счетов, затем плавно, без рывков возвращаемся в планку.

Важно: поясница не переразгибается, позвоночник сохраняет естественные изгибы. Дыхание свободное, комфортное.

Все эти упражнения можно делать отдельно друг от друга, добавляя в свою тренировочную программу, а также выполнять их вместе в комплексе. В среднем рекомендуется делать 3-4 подхода по 15 повторений. Дополнительным плюсом является то, что для этих упражнений вам не нужно никакое специальное оборудование.

Включая эти упражнения в свои тренировки, вы укрепите и подтянете мышцы рук, а также сделаете их более привлекательными.