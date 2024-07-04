Терапевт призвал «никогда и ни при каких условиях» не пить поливитамины

Такие препараты способствуют развитию рака. Человеку, который правильно питается, не нужны биологические добавки, за исключением витамина D.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин.

«Очень давно были сообщения о том, что применение мультивитаминов и антиоксидантов может повышать риск развития рака и других неблагоприятных исходов. Крупные обзоры были проведены уже много лет назад. Не надо быть кардиологом или биохимиком, чтобы понимать, что происходит. Все боятся оксидантов, которые повреждают мембраны клеток. Но если клетка становится на путь ракового перерождения, то она в какой-то момент может задуматься, что с ней что-то не так, и убить себя. И вот та молекула, которой она себя убивает — это те самые оксиданты во многом. И если вы даёте антиоксиданты, то вы выбиваете из рук самурая меч, которым он должен произвести сэппуку. Поэтому никогда, ни при каких условиях не рекомендуем поливитамины. Любой источник по диетологии и кардиологии скажет, что не нужны никакие дополнительные добавки человеку, который правильно питается. Исключением является витамин D. Там долгая история, кому его нужно, кому не нужно. Мы его вынесем за скобки».



Накануне американские учёные признали неоправданность приёма мультивитаминов.

Исследователи из Национального института онкологии США изучили анкеты почти 400 тыс. сограждан, принимавших витаминные комплексы каждый день в течение как минимум 20 лет.

Они пришли к выводу, что это не оказало положительного влияния на продолжительность их жизни. Напротив, риск смерти в этой группе оказался выше на 4%, чем у тех, кто витаминов не принимал. Работа опубликована в научном журнале JAMA Network Open.

В России подобной статистики нет. В 2021 году ВЦИОМ опросил около 1,5 тыс. человек и выяснил, что россияне увеличили потребление витаминов во время пандемии на 14% по сравнению с доковидным периодом.