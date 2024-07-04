Названы три полезные привычки для укрепления коленного сустава

Спокойная, размеренная ходьба, рабочие перерывы и правильные приседания помогут укрепить коленный сустав, сообщил врач-остеопат Дмитрий Симкин. Специалист отметил, что колено является довольно капризным суставом, передает Doctorpiter.ru. С одной стороны, оно любит движение, с другой — слишком активные физические нагрузки могут ему навредить.

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Пожалуй, наиболее полезная привычка для коленных суставов. Вариаций много — длительные летние прогулки, скандинавская ходьба, ходьба на беговой дорожке без нагрузки. Если по каким-то причинам двигаться получается редко, постарайтесь хотя бы периодически отказываться от автомобиля или парковать его подальше, чтобы пройтись до места назначения пешком, — заявил врач, говоря о пользе спокойной ходьбы.



Отсутствие движения пагубно сказывается на кровоснабжении сустава. Так он быстрее «стареет», пояснил Симкин.

Рабочие перерывы в офисе эксперт обозначил в качестве второй полезной для коленного сустава привычки. По словам врача, долго сидеть на одном месте вредно не только для коленей. Специалист призвал делать перерывы каждый час и ходить, прогуляться на этаж выше к коллегам или просто по коридору, кабинету в течение 5–10 минут.

Третья полезная привычка — правильно приседать. Врач подчеркнул, если раньше это упражнение никогда не выполнялось, лучше начать его делать под контролем инструктора. Симкин отметил, что среди базовых моментов — опора на пятки, а не на носочки, стопы слегка развернуты наружу.

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