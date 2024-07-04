Какой вид отдыха избавит женщин от проблем с лишним весом

Хорошая новость для всех женщин: больше не нужно искать оправдание походу в спа. Ученые считают, что пребывание в сауне может предотвратить набор лишнего веса в период менопаузы.

© Super.ru

«Наше исследование показывает, что тепловая терапия всего тела может служить эффективным, неинвазивным решением для борьбы с увеличением веса и инсулинорезистентностью, связанными с менопаузой», — объяснил руководитель исследовательской группы Сункю Чанг, доцент кафедры питания Массачусетского университета в интервью New York Post.



Команда ученых считает, что женщины будут набирать меньше веса и лучше контролировать уровень сахара в крови, если будут каждый день посещать сауну. Достаточно сеанса длиной в 30 минут. С помощью эксперимента удалось обнаружить, что высокая температура запускает процессы, которые помогают организму более эффективно использовать энергию и сжигать жир. Но есть один нюанс — пока исследование провели только на мышах.

Для проведения исследования ученые удалили яичники у пожилых самок мышей, чтобы имитировать жизнь после менопаузы, которая у женщин обычно наступает в возрасте от 45 до 55 лет. Мыши придерживались диеты, при которой 45% калорий получали из жиров. Одну группу грызунов регулярно помещали в тепловую камеру, а другая обошлась без «банных» процедур. Спустя 12 недель у мышей, получавших тепловую обработку, было меньше повреждений тканей, связанных со старением, и улучшилась чувствительность к инсулину.