Гимнастика для шеи доктора Шишонина: пять упражнений

Комплекс будет полезен при малоподвижном образе жизни.

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Александр Шишонин – врач, кандидат наук, автор книг, видеоблогер с более чем 3 млн подписчиков в YouTube. В 2006 он основал клинику, фокус которой направлен на лечение, реабилитацию и внедрение методик, затормаживающих процессы старения. Важным направлением стало лечение остеохондроза. На протяжении всей своей практики Александр разрабатывал различные методики лечения, в том числе специальную шейную гимнастику. Вместе с нашими экспертами, фитнес-тренером и врачом по лечебной физкультуре разберёмся в этой методике.

Суть и польза

«Основой методики, разработанной доктором Шишониным, является гимнастика шейного отдела позвоночника», - Юрий Аверьянов, фитнес-тренер DDX Fitness



При тяжёлых физических нагрузках происходит нарушение кровоснабжения головного мозга из-за пережатости проходящих вдоль позвоночника сосудов. Ровно такая же картина будет наблюдаться при малоподвижном неактивном образе жизни. В связи с атрофией шейных мышц, ведущей к развитию дегенеративных изменений позвоночника, смещение позвонков также нарушает сосудистое питание центральной нервной системы. Отсутствие должного питания головного мозга сказывается на общем самочувствии и повышает риск негативных последствий для организма в связи с вероятностным развитием неврологических заболеваний.

Для исправления ситуации требуется проводить небольшую гимнастику для мышц шеи, направленную, с одной стороны, на растяжение мышц, что будет способствовать снятию очагов напряжения, улучшению эластичности мышц и увеличению амплитуды движения головы. Именно на это и направлена шейная гимнастика доктора Шишонина.

В начале идёт разминка в виде «растирания» области лица и шеи для получения рефлекторного запроса на усиление кровообращения. Затем следует гимнастика для снятия напряжения в мышцах. Она состоит из простых движений: наклоны и повороты головы, выдвижение головы вперёд относительно тела с дополнительным вращением, а также небольшая силовая нагрузка, когда ладонь упирается в голову и выступает тем самым сопротивлением свободному движению.

Что скажет врач?

Владислав Жураков, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине ФНКЦ ФМБА России:

«В целом гимнастика Шишонина – неплохой базовый вариант упражнений, но она, конечно, существенно уступает упражнениям подобранным специалистом ЛФК после осмотра, который должен учесть индивидуальные особенности течения заболевания в каждом конкретном случае».



Комплекс упражнений Шишонина полезен при малоподвижном сидячем образе жизни. Длительная работа за компьютером может приводить к возникновению боли, напряжения, чувства скованности, дискомфорта в шейно-воротниковой зоне и грудном отделе позвоночника, ограничению движений в шейном отделе, головной боли.

Также с возрастом в этой зоне наблюдается отложение солей, что снижает подвижность шеи. Некоторые мышцы оказываются перегруженными, другие, наоборот, становятся слабыми, ухудшается их кровоснабжение. Для решения этих проблем и был разработан специальный комплекс упражнений.

При регулярном выполнении комплекса улучшается кровоснабжение головного мозга, боль и напряжение снижаются. Увеличиваются эластичность и гибкость мышц, улучшается концентрация внимания, проходит боль в шее и голове, улучшаются сон и общее самочувствие.

Но в любом случае пациенту с болью в шее лучше обратиться к неврологу или реабилитологу, чтобы врачи исключили серьёзную патологию и дали добро на выполнение различных упражнений. Если возникают острые боли, чувство онемения в руке или была травма шейного отдела позвоночника, точно нужно обращаться к врачу. Выполнение упражнений самостоятельно может навредить.

Противопоказания

Как и любая лечебная физкультура, упражнения Шишонина требуют индивидуального подхода при их выполнении. Они противопоказаны, если у вас имеются травмы шейного отдела позвоночника или плечевого сустава. Если болевой синдром сопровождается неврологической симптоматикой, следует перед началом занятий проконсультироваться с врачом. Прекратить упражнения следует при появлении онемения в руках, которое усиливается в процессе занятий.

5 упражнений по методике Шишонина

Если противопоказания отсутствуют, то начинать тренировки следует постепенно, плавно увеличивая амплитуду движений. В процессе занятий необходимо прислушиваться к своим ощущениям. Чувство умеренного натяжения мышц – нормальная реакция. Если боль усиливается, следует закончить упражнение. Важно не делать резких движений, выбирать темп, который доступен вам на данный момент.

Особенность этого вида гимнастики – отсутствие специального инвентаря. Простые упражнения доступны каждому человеку вне зависимости от его физической подготовки. Они направлены на увеличение амплитуды движений в шейном отделе позвоночника. Для выполнения достаточно 20-25 минут в день, при этом даже спортивная форма не понадобится.

Заниматься можно как дома, так и на рабочем месте. Повороты и наклоны головы необходимо выполнять плавно не менее пяти раз. Каждую принятую позу необходимо зафиксировать на 30 секунд, чтобы добиться расслабления мышц.

«Метроном»

Техника выполнения

Сядьте или встаньте ровно. Расправьте плечи, но не напрягайте и не задирайте их, лопатки сведены. Взгляд направьте вперёд.

Наклоните голову вправо. Не смещайте положение плеч. Почувствуйте напряжение в левой части шеи.

Задержите положение.

«Пружина»

Техника выполнения

Сядьте или встаньте ровно. Расправьте плечи, но не напрягайте и не задирайте их, лопатки сведены. Взгляд направьте вперёд.

Наклоните голову назад, но не запрокидывайте её, задержите позу. Корпус не смещается.

Обратным движением наклоните голову вперёд. Снова задержите положение

«Гусь»

Техника выполнения

Сядьте или встаньте ровно. Расправьте плечи, но не напрягайте и не задирайте их, лопатки сведены. Взгляд направьте вперёд.

Не наклоняя, вытяните голову вперёд.

Из этого положения, максимально вытягивая голову вперёд, смещая голову по дуге, наклонитесь к плечу. Задержите положение.

Также по дуге вернитесь в исходное положение.

Повторите в другую сторону.

«Факир»

Техника выполнения

Сядьте или встаньте ровно. Расправьте плечи, но не напрягайте и не задирайте их, лопатки сведены. Взгляд направьте вперёд.

Поднимите руки через стороны вверх, сомкните ладони вместе. Расстояние от кистей до макушки примерно равно одной ладони. Локти разверните в стороны. Напряжения в руках нет.

На вдохе поверните голову в сторону, не запрокидывайте её.

Затем напрягите руки, давя ладонью на ладонь.

На выдохе разведите руки через стороны вниз и поверните голову вперёд.

Повторите на другую сторону.

«Дерево»

Техника выполнения