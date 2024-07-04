Гимнастика для шеи доктора Шишонина: пять упражнений

Гимнастика для шеи доктора Шишонина: 5 упражнений
Комплекс будет полезен при малоподвижном образе жизни.
Александр Шишонин – врач, кандидат наук, автор книг, видеоблогер с более чем 3 млн подписчиков в YouTube. В 2006 он основал клинику, фокус которой направлен на лечение, реабилитацию и внедрение методик, затормаживающих процессы старения. Важным направлением стало лечение остеохондроза. На протяжении всей своей практики Александр разрабатывал различные методики лечения, в том числе специальную шейную гимнастику. Вместе с нашими экспертами, фитнес-тренером и врачом по лечебной физкультуре разберёмся в этой методике.
Суть и польза
«Основой методики, разработанной доктором Шишониным, является гимнастика шейного отдела позвоночника», - Юрий Аверьянов, фитнес-тренер DDX Fitness
При тяжёлых физических нагрузках происходит нарушение кровоснабжения головного мозга из-за пережатости проходящих вдоль позвоночника сосудов. Ровно такая же картина будет наблюдаться при малоподвижном неактивном образе жизни. В связи с атрофией шейных мышц, ведущей к развитию дегенеративных изменений позвоночника, смещение позвонков также нарушает сосудистое питание центральной нервной системы. Отсутствие должного питания головного мозга сказывается на общем самочувствии и повышает риск негативных последствий для организма в связи с вероятностным развитием неврологических заболеваний.
Для исправления ситуации требуется проводить небольшую гимнастику для мышц шеи, направленную, с одной стороны, на растяжение мышц, что будет способствовать снятию очагов напряжения, улучшению эластичности мышц и увеличению амплитуды движения головы. Именно на это и направлена шейная гимнастика доктора Шишонина.
В начале идёт разминка в виде «растирания» области лица и шеи для получения рефлекторного запроса на усиление кровообращения. Затем следует гимнастика для снятия напряжения в мышцах. Она состоит из простых движений: наклоны и повороты головы, выдвижение головы вперёд относительно тела с дополнительным вращением, а также небольшая силовая нагрузка, когда ладонь упирается в голову и выступает тем самым сопротивлением свободному движению.
Что скажет врач?
Владислав Жураков, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине ФНКЦ ФМБА России:
«В целом гимнастика Шишонина – неплохой базовый вариант упражнений, но она, конечно, существенно уступает упражнениям подобранным специалистом ЛФК после осмотра, который должен учесть индивидуальные особенности течения заболевания в каждом конкретном случае».
Комплекс упражнений Шишонина полезен при малоподвижном сидячем образе жизни. Длительная работа за компьютером может приводить к возникновению боли, напряжения, чувства скованности, дискомфорта в шейно-воротниковой зоне и грудном отделе позвоночника, ограничению движений в шейном отделе, головной боли.
Также с возрастом в этой зоне наблюдается отложение солей, что снижает подвижность шеи. Некоторые мышцы оказываются перегруженными, другие, наоборот, становятся слабыми, ухудшается их кровоснабжение. Для решения этих проблем и был разработан специальный комплекс упражнений.
При регулярном выполнении комплекса улучшается кровоснабжение головного мозга, боль и напряжение снижаются. Увеличиваются эластичность и гибкость мышц, улучшается концентрация внимания, проходит боль в шее и голове, улучшаются сон и общее самочувствие.
Но в любом случае пациенту с болью в шее лучше обратиться к неврологу или реабилитологу, чтобы врачи исключили серьёзную патологию и дали добро на выполнение различных упражнений. Если возникают острые боли, чувство онемения в руке или была травма шейного отдела позвоночника, точно нужно обращаться к врачу. Выполнение упражнений самостоятельно может навредить.
Противопоказания
Как и любая лечебная физкультура, упражнения Шишонина требуют индивидуального подхода при их выполнении. Они противопоказаны, если у вас имеются травмы шейного отдела позвоночника или плечевого сустава. Если болевой синдром сопровождается неврологической симптоматикой, следует перед началом занятий проконсультироваться с врачом. Прекратить упражнения следует при появлении онемения в руках, которое усиливается в процессе занятий.
5 упражнений по методике Шишонина
Если противопоказания отсутствуют, то начинать тренировки следует постепенно, плавно увеличивая амплитуду движений. В процессе занятий необходимо прислушиваться к своим ощущениям. Чувство умеренного натяжения мышц – нормальная реакция. Если боль усиливается, следует закончить упражнение. Важно не делать резких движений, выбирать темп, который доступен вам на данный момент.
Особенность этого вида гимнастики – отсутствие специального инвентаря. Простые упражнения доступны каждому человеку вне зависимости от его физической подготовки. Они направлены на увеличение амплитуды движений в шейном отделе позвоночника. Для выполнения достаточно 20-25 минут в день, при этом даже спортивная форма не понадобится.
Заниматься можно как дома, так и на рабочем месте. Повороты и наклоны головы необходимо выполнять плавно не менее пяти раз. Каждую принятую позу необходимо зафиксировать на 30 секунд, чтобы добиться расслабления мышц.
«Метроном»
Техника выполнения
- Сядьте или встаньте ровно. Расправьте плечи, но не напрягайте и не задирайте их, лопатки сведены. Взгляд направьте вперёд.
- Наклоните голову вправо. Не смещайте положение плеч. Почувствуйте напряжение в левой части шеи.
- Задержите положение.
«Пружина»
Техника выполнения
- Сядьте или встаньте ровно. Расправьте плечи, но не напрягайте и не задирайте их, лопатки сведены. Взгляд направьте вперёд.
- Наклоните голову назад, но не запрокидывайте её, задержите позу. Корпус не смещается.
- Обратным движением наклоните голову вперёд. Снова задержите положение
«Гусь»
Техника выполнения
- Сядьте или встаньте ровно. Расправьте плечи, но не напрягайте и не задирайте их, лопатки сведены. Взгляд направьте вперёд.
- Не наклоняя, вытяните голову вперёд.
- Из этого положения, максимально вытягивая голову вперёд, смещая голову по дуге, наклонитесь к плечу. Задержите положение.
- Также по дуге вернитесь в исходное положение.
- Повторите в другую сторону.
«Факир»
Техника выполнения
- Сядьте или встаньте ровно. Расправьте плечи, но не напрягайте и не задирайте их, лопатки сведены. Взгляд направьте вперёд.
- Поднимите руки через стороны вверх, сомкните ладони вместе. Расстояние от кистей до макушки примерно равно одной ладони. Локти разверните в стороны. Напряжения в руках нет.
- На вдохе поверните голову в сторону, не запрокидывайте её.
- Затем напрягите руки, давя ладонью на ладонь.
- На выдохе разведите руки через стороны вниз и поверните голову вперёд.
- Повторите на другую сторону.
«Дерево»
Техника выполнения
- Сядьте или встаньте ровно. Расправьте плечи, но не напрягайте и не задирайте их, лопатки сведены. Взгляд направьте вперёд.
- Руки поднимите через стороны вверх, пальцы натяните на себя и направьте внутрь. Тянитесь вверх, будто давите руками на что-то.
- Выдвиньте голову вверх и вперёд. Задержите положение.
- Верните голову обратно, затем расслабьте руки и опустите их.
- Заботьтесь о себе и своём здоровье, ведь от состояния организма зависят ваши ощущения. Не пренебрегайте зарядкой и походами к врачу.