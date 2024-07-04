Врачи рассказали, чего нельзя делать в жаркую погоду

В ряде регионов России июль начался с аномальной жары, которая бьет все рекорды. В Москве температура достигает +34 градусов и может продержаться до выходных. Врачи советуют жителям быть внимательными к своему организму. MIR24.TV узнал, чего не рекомендуется делать в жаркую летнюю погоду.

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В первую очередь, нужно носить головной убор, чтобы не получить солнечный удар. Без кепки, панамы, косынки или шляпы на улицу выходить не стоит. Голову может напечь за 1,5-2 часа. Первые симптомы перегрева – головокружение и головная боль. При солнечном ударе человек может испытывать также рвоту и тошноту, в глазах может потемнеть, могут начаться галлюцинации. И человек также может потерять сознание.

«Если вы почувствовали первые симптомы – незамедлительно уходите в тень, а лучше в помещение с кондиционером. Также в этот момент очень важно лечь, а на лоб положить влажное полотенце. Становится хуже – вызывайте скорую помощь», – говорит заслуженный врач России, главный врач ГКБ им. В. В. Виноградова Ольга Шарапова.



Врач-терапевт, врач-профпатолог Екатерина Романова дает следующие рекомендации, как вести себя летом при сильной жаре.

Не допускайте резких перепадов температуры

Если после прогулки на улице вы сразу же включили кондиционер, то температуру необходимо понижать постепенно. Не рекомендуется включать самый «холодный режим». Желательно соблюдать оптимальную разницу температур. Так, температура в помещении и на улице должна различаться не более чем на 7 градусов.

Не употребляйте холодные напитки и мороженое в большом количестве

Резкое охлаждение верхних дыхательных путей может спровоцировать возникновение и развитие респираторных заболеваний. Помимо этого, такой перепад температур может вызвать спазм сосудов. Поэтому перед употреблением мороженого дайте ему некоторое время подтаять и ешьте маленькими кусочками. Аналогичным образом следует пить холодные напитки – небольшими глотками. Когда вы выпиваете стакан ледяной воды, рецепторы во рту, пищеводе и желудке сообщают мозгу, что температура снизилась. Вы чувствуете свежесть, и жажда отступает, но этот эффект длится очень недолго. В жару предпочтительнее употреблять горячие напитки, такие как чай (черный, зеленый или травяной). Под его действием пот начинает активно испаряться с поверхности кожи, и мы ощущаем долгожданную прохладу.

Не ешьте много сладкого, жирного и соленого

Чтобы комфортно перенести летнюю жару, рекомендуется скорректировать рацион и придерживаться определенных правил питания. Стоит отказаться от употребления продуктов, содержащих сахар, в том числе от соков и газировки. Соленое и жирное тоже желательно исключить из рациона, так как эти продукты задерживают жидкость в организме. Следует избегать употребления продуктов, богатых белком. Лучше принимать пищу чаще, но маленькими порциями, а также заменить жирную пищу на свежие овощи, фрукты и ягоды. Они содержат большое количество витаминов и имеют оздоровительные свойства, в которых мы особенно нуждаемся летом.

Не выходите на улицу в самое жаркое время дня

Старайтесь пребывать в течение дня в прохладном помещении. Если помещение имеет кондиционер, держите окна и двери закрытыми – это повышает эффективность работы прибора. Однако не следует устанавливать настройки кондиционера слишком низко во избежание переохлаждения и простуды.

Не прибегайте к тяжелым физическим нагрузкам

В летний период любая физическая нагрузка на организм ощущается вдвойне – повышение температуры тела всего на 1 градус увеличивает пульс на 10-12 ударов в минуту, сердце начинает работать активнее, а это может сильно отразиться на общем состоянии здоровья.

Откажитесь от курения и употребления алкоголя

В жару даже у абсолютно здоровых людей увеличивается риск развития тромбоза. Учитывая, что никотин способствует тромбообразованию, курение в летний период стоит свести к минимуму. Употребление алкоголя в сильную жару может спровоцировать развитие перегрева и обезвоживания организма и вызвать развитие острых и обострение хронических заболеваний.