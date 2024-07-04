Диетолог: напитки со льдом в жару вредны для организма

Главный врач клиники «Риммарита», кандидат медицинских наук, диетолог, терапевт Римма Мойсенко предупредила, что употребление напитков со льдом в жару может оказывать на организм шоковое действие.

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«Ледяная вода может спровоцировать сильное мгновенное раздражение задней стенки глотки. Это, в свою очередь, может рефлекторно вызвать либо головную боль, либо потерю сознания, либо боль в животе», — предупредила диетолог в интервью Радио Sputnik.



По её словам, также не рекомендуется употребление напитков со льдом тем, у кого слабое горло. На фоне низкого местного иммунитета, употребляя холодные напитки даже в небольших количествах, они могут получить обострение простудных заболеваний, к примеру в виде ангины, объяснила Мойсенко.

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