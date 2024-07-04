Раскрыт неожиданный способ снизить уровень сахара в крови

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин раскрыл неожиданный способ снизить уровень сахара в крови. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он порекомендовал для этого есть корень имбиря. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

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Гостья передачи в ответ на вопрос, действительно ли имбирь снижает уровень сахара в крови, предположила, что этот продукт не обладает таким свойством. Врач опроверг утверждение девушки. «На самом деле — да. Два грамма корня имбиря действительно приводят к снижению уровня сахара в крови», — отметил Агапкин.

Ранее врачи Елена Малышева, Михаил Коновалов, Андрей Продеус и Герман Гандельман рекомендовали для снижения сахара делать упражнения на растяжку, спать по 7,5 часов в день и принимать горячую ванну температурой около 40 градусов.

До этого Коновалов и Продеус назвали неочевидный признак сахарного диабета. По словам врачей, о развитии недуга могут свидетельствовать грибок и неприятный запах ног.