Токсиколог рассказал, как загорать людям с большим количеством родинок

Длительное нахождение на солнце с целью загара может привести к злокачественному перерождению невусов в меланому у людей с большим количеством родинок, заявил в беседе с «Вестями Подмосковья» врач-токсиколог Михаил Кутушов. Он предложил ограничивать такое времяпрепровождение до двух часов, а также пользоваться солнцезащитными кремами.

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"Важно ограничить время пребывания на солнце. <...> Максимальный период не должен превышать два часа в день. <...> Следует использовать солнцезащитный крем с SPF 30 и выше, наносить на губы бальзам с SPF 15 и выше", — напомнил Кутшов.



Он призвал обращаться к врачам, если родинка начинает менять цвет, имеет неровные края, а также размер более 6 мм.

Дерматовенеролог Артур Старовойтов посоветовал людям со множеством родинок носить легкую, но плотную одежду, так как такой гардероб будет более безопасным для здоровья. Он напомнил, что крупные или выпуклые невусы можно заклеить пластырем или защитить солнцезащитным средством с высоким SPF. По мнению врача, такому типу пациентов также стоит полностью отказаться от посещения соляриев.

Врач-косметолог Дарья Степанова ранее обратила внимание на то, что любители загара могут столкнуться с ранним старением кожи. По ее словам, такая ситуация происходит из-за влияния на кожу большого количества ультрафиолета.